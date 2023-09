Jude Bellingham sort (encore et encore) le Real Madrid du pétrin

Real Madrid 1-0 Union Berlin

But : Bellingham (90e+4) pour les Merengues

À Santiago Bernabéu ce mercredi soir, le Real Madrid et ses 32 tirs ont dû patienter jusqu’à la dernière seconde du temps additionnel pour se débarrasser de l’Union Berlin (1-0) en ouverture du groupe C de la Ligue des champions.

Marquée par un manque de rythme assez impressionnant, la première période n’aura vu que deux situations égayer le spectacle. D’abord avec Joselu et une tête manquant de puissance (24e), suivi par Jude Bellingham, trouvé dans la surface par Luka Modrić, mais dont la glissade l’a empêché d’armer sa volée (34e).

Revenus avec de bien meilleures intentions pour le second acte, les Blancos ont failli trouver l’ouverture dès l’entame. Rodrygo s’est ainsi illustré deux fois par des reprises puissantes, venues allumer le visage de Frederik Rønnow (51e), puis le poteau gauche du Danois (52e). Rønnow sollicité dans la foulée par Joselu, d’une tête axiale, détournée sur le montant droit cette fois (64e). La suite : une montagne d’occasions madrilènes, et une malchance inexplicable. Joselu a vu son coup de casque être contré par Lucas Vázquez sur la ligne (80e), puis son énième volée frôler le cadre (82e), et enfin Rodrygo envoyer son joli enchaînement contrôle-frappe dans la niche de Rønnow (88e). Et quand ça ne veut pas rentrer, il suffit d’appeler Bellingham. Sur la dernière tentative du match, l’ancien du BVB s’est en effet retrouvé devant le but vide, pour propulser un missile de Federico Valverde au fond (1-0, 90e+4).

Une statue à l’effigie de l’Anglais est déjà dans les plans à Madrid.

Real Madrid (4-3-1-2) : Arrizabalga – Alaba, Nacho (Fran García, 73e), Rüdiger, Lucas Vázquez – Camavinga (Kroos, 66e), Tchouaméni (Valverde, 66e), Modrić (Brahim Díaz, 81e) – Rodrygo, Joselu, Bellingham. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Union Berlin (3-5-2) : Rønnow – Doekhi, Bonucci( Jaeckel, 80e), Leite – Juranović, Král, Tousart (Kemlein, 83e), Laïdouni (Aaronson, 66e), Gosens – Becker (Fofana, 80e), Behrens (Volland, 66e). Entraîneur : Urs Fischer.

