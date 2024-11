L’ancien directeur de l’Union Berlin se lance en politique

De la Bundesliga au Bundestag ?

Après avoir fait vibrer les tribunes du Stadion An der Alten Försterei, Oliver Ruhnert (53 ans) s’apprête à changer de terrain de jeu. L’ancien directeur général du football de l’Union Berlin, artisan de l’incroyable ascension du club jusqu’en Ligue des champions en 2023, avait déjà lâché du lest en devenant « simple » responsable du recrutement. Le club berlinois a fait savoir qu’il quittera ses fonctions le 31 décembre pour se consacrer à un autre défi : la politique. Pas une nouveauté parce qu’il a déjà été élu conseiller municipal de sa ville natale d’Iserlohn, dans la Ruhr, mais cette fois-ci ses ambitions sont plus élevées.

À gauche toute

Tête d’affiche du BSW, un jeune parti décrit comme de gauche nationaliste et eurosceptique, il sera candidat dans le Land de Berlin pour les élections fédérales anticipées allemandes du 23 février 2025 comme le rapporte Sport Bild. Sahra Wagenknecht, la fondatrice du parti et ancienne figure de Die Linke – le parti de gauche antilibérale associé avec LFI et le PFC au Parlement européen – ne cache pas son enthousiasme : « Je suis ravie qu’Oliver Ruhnert se présente pour le BSW. Grâce à son flair, il a mené le 1. FC Union Berlin en Bundesliga et l’y a solidement établi. Maintenant, il contribuera à propulser le BSW au sommet », a-t-elle déclaré.

Sous la houlette de Ruhnert, le club est passé du statut d’outsider à celui de sensation européenne : montée en Bundesliga en 2019, qualifications successives pour la Ligue Conférence, la Ligue Europa et enfin la Ligue des champions. Rien que ça.

Et ça se dit eurosceptique ?

