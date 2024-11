Pronostic Union Berlin Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Union Berlin et Fribourg dos à dos ?

L’Union Berlin s’était signalée ces dernières saisons en participant pour la première fois de son histoire aux compétitions européennes. Les Berlinois ont dans un premier temps disputé la Ligue Europa avant d’intégrer la C1. La formation berlinoise a connu des lendemains compliqués à devoir lutter pour son maintien. Dans cette entame d’exercice, les hommes du Danois Svensson semblent mieux puisqu’ils sont en 7e position à 1 point de la dernière place européenne occupée par… Fribourg. Le week-end dernier, les partenaires de Tousart se sont inclinés face à l’actuel leader du championnat, le Bayern Munich (3-0). Déjà surprise en Coupe d’Allemagne par l’Arminia Bielefeld, qui évolue en 3e division, l’Union n’arrive pas dans les meilleures dispositions pour ce choc pour les places européennes. Dans son stade, le club berlinois est invaincu depuis le début de saison avec des succès sur St Pauli, Hoffenheim et Dortmund pour un nul contre l’Eintracht Francfort.

En face, Fribourg est une formation qui nous a habitués à disputer les compétitions européennes lors des dernières saisons. L’an passé, le FFC n’a pas réussi à accrocher un ticket européen et espère se reprendre lors de ce nouvel exercice. Actuellement, les hommes de Schuster sont dans leur plan de marche avec la 6e place, à 1 point du podium de Bundesliga. Battu à Leipzig (3-1), Fribourg a dû se contenter d’un nul le week-end dernier face à Mayence (0-0). En déplacement, les partenaires de Grifo ont fait le taf face à des adversaires à leur portée avec des succès contre le Werder Brême et Heidenheim, mais se sont inclinés contre le Bayern et Leipzig, les 2 premiers du championnat. Dans cette affiche entre équipes assez proches, on pourrait voir les 2 formations se neutraliser et se quitter sur un nul.

