Suivez le multiplex de la 34e journée de Bundesliga

C'est déjà l'heure du baisser de rideau outre-Rhin, avec des enjeux multiples : Dortmund doit s'imposer contre Mayence pour être sûr d'être champion au nez et à la barbe du Bayern, l'Union Berlin et Fribourg se disputent la dernière place pour la Ligue des champions, Schalke est à un pas de retourner en Zweite. La Torfabrik va vrombir.

16h20 : MI-TEMPS PARTOUT ! Le Bayern est en train de coiffer Dortmund sur le poteau, pour rester champion d’Allemagne. Les Schwarzgelben sont en panne face au club de Ludo Ajorque, suspendu pour cette rencontre, et la désillusion guette. Fribourg est virtuellement en Ligue des champions. Niveau maintien, Schalke y croit toujours, car Augsbourg prend l’eau à Gladbach ! Bochum est en train de se sauver, pas Stuttgart.

Borussia Mönchengladbach 2-0 Augsbourg

Bochum 2-0 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund 0-2 Mayence

Eintracht Francfort 0-1 Fribourg

Cologne 0-1 Bayern Munich

RB Leipzig 2-1 Schalke 04

Stuttgart 0-0 Hoffenheim

Union Berlin 0-0 Werder Brême

Wolfsburg 1-0 Hertha BSC

16h19 : Complètement excentré, Malen effleure le poteau extérieur de Dahmen, à Dortmund ! Gros temps additionnel, mais c’est trop peu pour l’instant et le BvB va rentrer aux vestiaires le moral dans les chaussettes.

16h18 : Rouge pour Augsbourg, ça sent le sapin

16h17 : Hummels prend ses responsabilités longue distance mais Dahmen repousse en corner ! Le gardien de Mayence tient la baraque sur les rares opportunités des Marsupiaux !

16h16 : But refusé à Leroy Sané pour une main au départ de l’action !

16h14 : Dans un angle peu évident, Leroy Sané ouvre son pied gauche et met le 2e pour le Bayern à Cologne ! MAIS LA VAR INTERVIENT !

16h13 : FRIBOURG PREND LES COMMANDES À FRANCFORT ! Eintracht 0-1 Fribourg. Sallai centre pied gauche, déviation d’un défenseur de l’Eintracht vers Grifo, qui prolonge de la tête au deuxième poteau ! Pour l’instant, c’est la Ligue des champions du côté de la Forêt Noire, car l’Union est toujours muette contre le Werder.

16h09 : Hofmann finit un une-deux très vertical devant Koubek, l’ancien Rennais ! Borussia M’Gladbach 2-0 Augsbourg. Si Stuttgart ouvre la marque contre Hoffenheim, c’est Augsbourg qui a un orteil en BuLi 2 !

16h07 : Adeyemi s’est-il péter le ménisque ?

16h05 : BOCHUM VA SE SAUVER ! Bochum 2-0 Bayer Leverkusen. Asano ouvre son pied sur un corner où toute la défense de Leverkusen est passée à travers au marquage.

16h02 : Très compliqué pour Dortmund de déstabiliser Mayence pour l’instant. Domination totalement stérile, avec des centres imprécis.

15h59 : Déjà 9 buts dans ce multiplex, en 27 minutes !

15h57 : TOOOORRRR, SCHALKE REVIT (UN PEU) ! MARCIN KAMINSKI, L’AUTRE KAMINSKI SAUTE PLUS HAUT QUE TOUT LE MONDE ET PLACE SA TÊTE SUR CORNER ! RB Leipzig 2-1 Schalke.

15h55 : Les maux de tête pour Edin Terzic. La meilleure équipe à domicile a la tête dans le seau. À sa place, vous faites quoi à la mi-temps ?

15h54 : OLALA MAYENCE PLANTE LE DEUXIÈME À DORTMUND ! Dortmund 0-2 Mayence, tête d’Onisiwo, qui profite des largesses défensives du BvB, notamment Emre Can ! C’est touché par Kobel, mais de manière insuffisante ! Après-midi cauchemardesque pour Dortmund en cours !

15h52 : BOCHUM PROFITE DE SA SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE !!! TOOOOR FORSTER ! Bochum 1-0 Bayer Leverkusen. Elle est limpide cette lecture du jeu au second poteau pour mettre le plat du pied sur l’excellent centre d’Asano. Bochum sort provisoirement de la zone rouge.

15h50 : CHRISTOPHER NKUNKU FRAPPE SCHALKE AVEC UN PIOLET ! RB Leipzig 2-0 Schalke. Chris’ percute côté droit, et s’appuie sur Olmo, avant d’enchaîner les dribbles dans le gruyère de S04, puis de croiser subtilement sa frappe dans une forêt de jambes. Schalke se dirige vraiment vers un retour en Zweite.

15h49 : SÉBASTIEN HALLER RATE SON PENALTY ! WOW ! Statu quo en faveur de Mayence. Pas si mal tiré, mais Dahmen avait anticipé sur sa gauche.

15h48 : VAR POUR UN PENALTY À DORTMUND ! Kohr marche sur Guerreiro par derrière dans la surface ! Suffisant pour que l’arbitre Marco Fritz fasse rugir les Jaunes de la Ruhr ?

15h46 : TOOOOOOOOOOOR ET STUPEUR AU WESTFALENSTADION ! MAYENCE REFROIDIT DORTMUND SUR LE CORNER ! COUPÉ AU PREMIER POTEAU PAR LA CABOCHE DE HANCHE-OLSEN ! Dortmund 0-1 Mayence. Le Bayern est virtuellement champion au quart d’heure de jeu.

15h44 : Mayence obtient son premier corner à Dortmund ! Jusqu’ici une seule occasion pour le BvB, une tête de Süle.

15h41 : Carton rouge pour Amine Adli (Leverkusen) à Bochum, le Unabsteigbaren n’en demandait pas tant !

15h39 : Ça se complique déjà pour Schalke à Leipzig, avec l’ouverture du score de Leipzig ! RB LEIPZIG 1-0 SCHALKE 04. Fährmann repousse la balle sur Laimer, qui ne demande même pas la permission pour scorer.

15h37 : TOOOOOOOOOOR ! KINGSLEY COMAN MET LE BAYERN SUR ORBITE AVEC UN BUT FORMIDABLE ! L’international français fixe son défenseur et attrape le petit filet opposé du droit, en enroulant. Pour l’instant le Bayern repasse devant Dortmund à la différence de buts ! COLOGNE 0-1 BAYERN.

15h34 : Gladbach ouvre aussi la marque contre Augsbourg ! BORUSSIA M’GLADBACH 1-0 AUGSBOURG. Décalé par Hofmann dans l’espace, Netz score dans ce match à l’enjeu moindre pour les Poulains. Augsbourg peut toujours être relégué.

15h33 : KAMINSKI MARQUE LE PREMIER BUT DU MULTI, POUR WOLFSBURG ! WOLFSBURG 1-0 HERTHA. Ouverture du score rapide face au patient berlinois. Talonnade de Gerhardt côté gauche, le Polonais lance la probable promenade de santé des siens. Vers la Ligue Europa et au-delà ?

15h31 : Le fil rouge, ce sera évidemment la lutte pour le titre entre les deux golgoths, BvB et FCB.

15h30 : C’est parti sur toutes les pelouses !!!

15h27 : Rappel des enjeux hors titre : l’Union et Fribourg sont à égalité de points, un seul ira en Ligue des champions. La course à la Ligue Europa Conférence bat aussi son plein, entre le Bayer Leverkusen (en déplacement à Bochum), Wolfsburg (qui accueille le Hertha BSC) et l’Eintracht Francfort (qui reçoit Fribourg). En bas, Schalke doit gagner à Leipzig pour éviter l’ascenseur, Bochum serait aussi bien inspiré de le faire, Stuttgart a chaud contre Hoffenheim et joue également sa tête !

15h25 : Le multiplex, c’est évidemment à suivre sur beIN Sports, pour les non-initiés !

15h22 : Ça chante déjà le YNWA du côté du Mur Jaune ! Le Borussia Dortmund sera champion en cas de victoire face à Mayence. Auquel cas, il faudra compter sur les potes de Cologne pour accrocher le Bayern, toujours à l’affût, à 2 unités.

15h20 : Salut les avatars de THOMAS MOUUUULLLAAAAA ! Il va pleuvoir des kartofels et des patators sur les pelouses allemandes, pour cette dernière journée de Bundesliga. Alors, cramponnez-vous bien à votre siège, et soyez prêts à partir dans tous les sens, comme ce multiplex sponsorisé par la bière houblonnée !

