Gros turn-over pour l'OL contre Hoffenheim

L’OL veut-il mettre en péril l’indice UEFA français ?

Pour la quatrième journée de Ligue Europa, Pierre Sage a décidé de largement faire tourner lors du déplacement à Hoffenheim. D’après L’Équipe, certains joueurs en manque de temps de jeu vont être titulaires, à l’image de Rémy Descamps, dans les buts, Warmed Omari en défense centrale, Saël Kumbedi sur le flanc droit ou encore Tanner Tessmann au milieu de terrain. Le premier n’avait encore jamais été aligné depuis le début de saison, tandis que le deuxième n’a disputé que sept petites minutes contre le Havre en Ligue 1.

À trois jours du derby face à l’AS Saint-Étienne, le but est sans doute de garder les cadres au frais après un enchainement de rencontres à haute intensité et avant une trêve internationale. Les habitués Lucas Perri, Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette devraient donc démarrer sur le banc. Clinton Mata, Duje Ćaleta-Car, Maxence Caqueret, Saïd Benrahma, Georges Mikautadze et Gift Orban seraient titulaires, histoire de ne quand même pas laisser les trois points aux Allemands.

Si certains doutaient du rôle très affaibli d’Anthony Lopes cette saison, la réponse est claire.

