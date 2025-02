Le supporter lyonnais auteur d’un salut nazi lors du match contre Strasbourg a été jugé

Ça ne coûte pas très cher d’être un nazi en France…

Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son verdict ce mardi : le supporter de l’Olympique lyonnais aperçu en train d’effectuer un salut nazi lors du match contre Strasbourg, le 30 août dernier, a été reconnu coupable. Déjà connu des forces de l’ordre pour des faits à caractère raciste, il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à une interdiction de stade de deux ans, l’obligeant à pointer au commissariat les jours de match.

Dénoncé par un e-mail anonyme au départ, l’individu a pu être retrouvé grâce aux images de surveillance. Selon RMC, c’est grâce au dispositif de surveillance du Groupama Stadium et à 400 caméras ayant une portée de 150m sur 4 angles différents que les équipes de sécurité ont pu se procurer la preuve de l’acte irréfutable. Après le dépôt de plainte de l’OL, il a été convoqué en novembre par la police. Le Progrès rapporte qu’il a reconnu évidemment les faits, mais se défend tout de même : « J’avais le bras droit en l’air, mais à aucun moment je n’ai réalisé un geste à connotation raciste, surtout cette connotation-là. » Il ne manquerait plus qu’il se dise atteint de troubles autistiques.

L’homme devra également suivre un stage au mémorial de la Shoah, à ses frais, et indemniser les parties civiles. Il devra ainsi rembourser les 300 euros de frais d’avocats des plaignants, 1 euro symbolique de dommages et intérêts au club et 200 euros à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme.

