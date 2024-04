Mis à l’écart par la Salernitana, Boulaye Dia livre sa vérité

L’heure de rétablir sa vérité.

Cela fait désormais plus d’un mois que Boulaye Dia est mis à l’écart par son club de la Salernitana. Le 2 mars précisément, l’ancien attaquant de Reims aurait refusé d’entrer en jeu face à l’Udinese, ce qu’il réfute fermement. « À la 80e, l’entraîneur m’a demandé de partir m’échauffer. J’ai juste fait un geste de la tête, je ne pensais vraiment pas entrer car je ne m’étais pas échauffé du tout avant. Il a vu mon geste, il m’a dit de suite : “Assieds-toi’” et il a dit à un autre gars d’aller s’échauffer, raconte l’intéressé dans les colonnes de L’Équipe. Dans la foulée, on en a parlé dans le vestiaire. Il nous a dit que ça devait rester entre nous. Puis, il a tout déballé en conférence de presse juste après. Mais je n’ai jamais refusé d’entrer, j’ai même des témoins, des coéquipiers, qui sont prêts à témoigner. »

Depuis lors, Dia est en conflit avec son club, qui lui réclame vingt millions d’euros de dommages et intérêts, en plus d’un salaire divisé par deux jusqu’en fin de saison. Le joueur affirme pourtant que le nouveau coach, Stefano Colantuono, aimerait pouvoir compter sur lui dans la course au maintien, assurant être prêt à rejouer sous les couleurs du club italien malgré la situation. « Bien sûr ! Je suis sous contrat et je n’ai jamais voulu de cette situation. C’est le club… ils ont tout balancé dans la presse. J’ai parlé au président, je n’ai même pas pu m’expliquer, on ne m’a jamais demandé ma version des faits. »

Cette fois, c’est fait.

Pronostic Lazio Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A