La Salernitana envoie un énorme coup de pression à Wolverhampton

Ni pardon ni oubli.

Le marché des transferts est terminé, et la Salernitana règle ses comptes. Le club italien n’a pas apprécié la manière de procéder de Wolverhampton, qui courtisait Boulaye Dia. Selon la presse italienne, les Wolves souhaitaient enrôler l’attaquant en prêt avec une option d’achat, d’un montant loin de convenir au directeur sportif Morgan De Sanctis. Celui-ci s’est exprimé avec fermeté ce samedi pour prévenir le club des Midlands.

Morgan De Sanctis on 🔥

'Nothing against an important and historic Premier League club, nothing against his fans.

But, to the Manager of Wolverhampton, I say:' pic.twitter.com/APmKBfZzo7

— Christian 🇳🇴 (@chrstnpls01) September 2, 2023