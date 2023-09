Boulaye Dia encore indisponible avec la Salernitana

La Salernitana se fait Boulaye.

Le mystère Boulaye Dia reste entier. Appelé en sélection lors de la fenêtre internationale, mais blessé à l’entraînement avec le Sénégal, l’ancien Rémois n’est toujours pas rentré en Italie, comme le rapporte la Gazetta dello sport. Un retour différé que le joueur justifie par des « problèmes personnels familiaux », mais dont certains en Italie doutent, puisque le joueur est en conflit avec son club depuis l’échec de son transfert à Wolverhampton cet été. Le directeur général du club, Morgan De Sanctis, est en tout cas en contact régulier avec l’entourage de Dia, qui se trouve actuellement en France avec sa famille et sa femme.

Danilo Iervolino, le président du club, a déjà annoncé qu’il souhaitait rencontrer le Sénégalais pour mettre les choses au clair. Avec 16 buts et 6 passes décisives l’an dernier, Boulaye Dia a été l’un des principaux artisans du maintien du club de Salerne l’an dernier, et son départ aurait créé un véritable trou dans l’effectif. Mis à l’amende par son club avant la trêve pour non-respect du règlement intérieur de l’équipe, et ponctionné à hauteur de 15% de son salaire, le buteur n’avait pas été convoqué pour affronter Lecce début septembre.

Une réflexion Dia a Dia.

