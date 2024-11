Le sélectionneur du Brésil critique le vote des journalistes au Ballon d’or

Des propos plus sympathiques que ceux de Vanderlei Luxemburgo.

Alors que l’ancien sélectionneur auriverde ne s’est pas privé de tacler Vinícius Júnior, l’ex-futur Ballon d’or a reçu le soutien de son actuel sélectionneur, Dorival Junior, de passage en conférence de presse avant le match face au Venezuela ce jeudi (22 heures en France) à l’occasion des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur arrivé sur le banc de la Seleção en janvier a été invité à réagir au verdict du Ballon d’or, longtemps promis à l’attaquant madrilène avant d’arriver finalement dans les bras de Rodri. S’il n’a pas remis en cause la victoire de Rodri (enfin, un peu quand même), qui « a mérité de gagner » selon ses mots, il a surtout critiqué le vote des journalistes, dont certains étaient pour le moins surprenants.

Mieux que le Ballon d’or, le respect

« Pour moi, il y a eu une erreur de ceux qui ont voté. S’il s’agit d’un prix individuel, le meilleur joueur de la saison dernière était Vini, a assuré Dorival. Ça ne s’est pas passé, donc ça ne sert plus à rien de revenir dessus. La plus grande récompense, c’est qu’il a gagné le plus grand respect du peuple brésilien. Nous savons tous que, pour tout ce qu’il a accompli, il a été le joueur le plus dangereux. »

Si Vinícius l’avait en travers de la gorge (pour ne pas soûler nos lecteurs belges avec une autre expression) au point de boycotter la cérémonie, Dorival ne craint pas que ce coup de massue fasse encore mal à l’attaquant madrilène et pense plutôt qu’il saura passer au-dessus : « C’est un joueur qui se réinvente en permanence. Il a traversé plusieurs situations au cours de sa carrière et n’a jamais perdu l’envie d’être le protagoniste. Peut-être que sa plus grande réussite est une réussite collective à laquelle nous allons tous essayer de contribuer bientôt. »

Il parle encore de la finale de la Coupe du monde 2026 ?

