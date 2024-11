Ce mec qui pense que Mbappé méritait le Ballon d'Or

Petite séance de rigolade.

Remporté par Rodri, le Ballon d’or 2024 s’est joué à rien et n’a pas fini de faire parler, ni même de faire chouiner (surtout à Madrid). Mais comme France Football vient de dévoiler le détail du scrutin, il est l’heure d’aller dénicher les votes les plus farfelus et les plus fous de cette édition. Et pour commencer, rien de mieux que de voir que Kylian Mbappé récolte une première place, de la part du journaliste ivoirien. Un choix qui se discute, un peu à l’image de celui de ses collègues nigérians et trinidadiens. En effet, ces derniers ont respectivement placé Ademola Lookman et Lautaro Martínez en première position. Ok c’est sympa pour eux, mais c’est surtout assez fou.

Mais le Nigéria n’est pas le seul pays où l’on a décidé de faire parler le choix du cœur, puisque qu‘Hakan Çalhanoglu termine troisième du classement de son compatriote, quand Vitinha décroche un top 10 (8e !) chez le confrère portugais. On peut aussi s’amuser des nombreux top 10 récoltés par Rúben Dias, mais c’est peut-être le journaliste namibien qui a fait parmi les plus forts, en ne mettant pas Vinicus dans les 10 premiers, en sacrant Jude Bellingham et en hissant Granit Xhaka jusqu’au cinquième rang ! Enfin, mis en tête dans quatre pays, Dani Carvjal a les faveurs du journaliste hongrois qui le classe premier, et on sait pourquoi les Hongrois l’apprécient.

Étrangement, personne n’a voté pour Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo…

