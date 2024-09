La stat inquiétante de Manchester City sans Rodri

Sans Rodri, la fête est finie ?

Gravement touché au genou lors du nul entre Manchester City et Arsenal, Rodri s’apprête à manquer de longs mois de compétition avant de retrouver les terrains, potentiellement pas avant la saison prochaine. Une sacrée tuile pour les Skyblues, alors que le milieu a l’habitude d’agir comme un talisman dans toutes les équipes avec lesquelles il joue. Mais les quadruples tenants du titre vont devoir faire le deuil de l’un de leur maître à jouer, et le plus vite possible s’ils ne veulent pas en subir le contrecoup. En effet, la BBC s’est intéressée aux statistiques des Citizens en l’absence du Madrilène, au club depuis 2019, qui a été l’un des éléments centraux de l’équipe de Pep Guardiola, jusqu’à atteindre sa plénitude ces deux dernières saisons.

The definition of key player.

We don’t yet know how serious Rodri’s injury is or how long he’ll be out for. pic.twitter.com/O1AZCzUEri

— Match of the Day (@BBCMOTD) September 24, 2024