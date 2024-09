City arrache un point à Arsenal

Manchester City 2-2 Arsenal

But : Haaland (9e) et Stones (90e+8) pour les Skyblues // Calafiori (22e) et Gabriel (45e+1) pour les Gunners

Expulsion : Trossard (45e+8) à Arsenal

Renversant. Incapables de repartir avec les trois points de l’Etihad Stadium depuis 2015, les Gunners pensaient bien conjurer le sort en rejetant les vagues skyblues jusqu’à la 98e minute. Mené d’entrée de jeu, réduit à dix en toute fin de première période et acculé durant les 45 dernières minutes, Arsenal ne concrétise pas l’exploit qui lui tendait les bras. City reste invaincu et leader au classement (2-2). Arsenal est vert, et quatrième.

Haaland en feu et à cent

Pour le choc de la cinquième journée de Premier League, Citizens et Gunners prennent le terme au sens propre : Kai Havertz cogne Rodri dès les premières secondes de jeu, ce à quoi Erling Haaland répond en chargeant Wiliam Saliba (4e). Les hostilités lancées comme il se doit outre-Manche, İlkay Gündoğan allume la première mèche. L’Allemand se joue de Gabriel sur un service de Bernardo Silva à l’entrée de la surface pour envoyer une volée à côté (8e). Sur l’action suivante, l’ancien Troyen Savinho, très en vue en début de rencontre, perfore l’entrejeu londonien plein axe pour lancer Haaland, qui profite du mauvais placement du défenseur brésilien pour glisser le ballon hors de portée de David Raya de l’extérieur du pied (1-0, 9e). Un centième pion en 105 rencontres, tout simplement.

100e BUT AVEC MAN CITY POUR ERLING HAALAND 🔥 Le Norvégien ouvre déjà le score après 9 minutes. #MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/v3Jb0SbHNJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 22, 2024

Calafiori, fuoriclasse

Les combinaisons citizens donnent le tournis à la défense d’Arsenal, mais Gabriel Martinelli profite de la sortie sur blessure de Rodri, 21 minutes seulement après son retour en championnat, et du moment de flottement qui suit pour servir Riccardo Calafiori dont l’amour d’enroulé en une touche du gauche vient nettoyer la lucarne opposée (1-1, 22e). La troupe de Pep reprend sa domination (82% de possession dans les cinq minutes qui suivent l’égalisation), mais manque de tranchant, à l’inverse des hommes en rouge et blanc : Gabriel manque le cadre sur corner à bout portant (38e), et refait exactement le même coup trois minutes plus tard (1-2, 45e+1) sur la deuxième frappe cadrée des siens. Les Gunners, qui n’avaient plus mené à l’Etihad Stadium depuis huit ans, pensent réaliser la première mi-temps parfaite, jusqu’à ce que Trossard ne se prenne un second avertissement, coupable d’avoir dégagé après un coup de sifflet de Michael Oliver (45e+8).

Riccardo Calafiori refroidit l'Etihad Stadium 🥶 L'Italien inscrit son premier but avec les Gunners pour sa première titularisation 👏#MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/0AwtQJC2nS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 22, 2024

Mikel Arteta décide donc de sortir Bukayo Saka et de parquer le bus en passant en 5-3-1 au retour des vestiaires. City confisque toujours outrageusement le ballon (87% de possession en seconde période), mais Raya sort le grand jeu devant Haaland (59e) puis Joško Gvardiol (62e). Arsenal fait le dos rond avec brio, David Raya fait de nouveau des merveilles en se couchant rapidement sur une volée de près de Gvardiol (87e), mais la 26e tentative de la seconde période est la bonne : John Stones fait sauter le verrou en se jetant au second poteau sur corner (2-2, 90e+8). D’un rien, City garde la tête.

Manchester City (4-1-4-1) : Ederson – Walker (Stones, 78e), Dias, Akanji, Gvardiol – Rodri (Kovačić, 21e) – Savinho (Grealish,79e), Silva, Gündoğan, Doku (Foden, 69e)- Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Arsenal (4-2-3-1) : Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori (Kiwior, 74e)- Rice, Partey- Saka (White, 46e), Trossard, Martinelli – Havertz. Entraîneur : Mikel Arteta.

Revivez Manchester City-Arsenal (2-2)