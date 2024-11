Rodri n’est pas pressé de prolonger à Manchester City

Rien ne va plus à City.

Élu Ballon d’or 2024 après une saison 2023-2024 XXL tant avec Manchester City qu’avec la sélection espagnole, Rodri est sur le flanc cette saison, la faute à une rupture des ligaments croisés d’un genou survenue en septembre. L’occasion pour le milieu de terrain de se régénérer et de penser à l’avenir. Statistique rigolote, ou pas pour les Skyblues, depuis la cérémonie du Ballon d’or, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont perdu les quatre matchs qu’ils ont disputé, une première depuis l’arrivée de Pep Guardiola en 2016.

D’abord la guérison, puis la Liga ?

Naturellement, l’hypothèse d’une fin de cycle est évoquée. Jusqu’à faire pousser certains sur le départ ? Dans une interview accordée à Marca, Rodri a en tous cas indiqué que prolonger dans le Nord de l’Angleterre n’est pour l’instant pas sa priorité. « Je veux récupérer et puis nous verrons… J’aime vivre dans le présent, j’ai un contrat avec City et j’y suis très, très heureux. Depuis que je suis arrivé en Angleterre, j’ai l’impression que c’est ma maison, mais je regarde la Liga et je ne me ferme pas les portes », a déclaré le meilleur joueur du dernier Euro.

Un bel appel du pied aux deux géants d’Espagne.

