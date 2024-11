Le record que Pep Guardiola n’aurait pas aimé égaler

Finito, Pep ?

Ce mercredi, les supporters de Manchester City ont dû se mouiller la nuque avant d’entamer la seconde période des leurs sur la pelouse du Sporting. À 1-1 à la pause, les Skyblues ont ensuite sombré pour finir par s’incliner 4-1. La troisième défaite pour la bande de Phil Foden toutes compétitions confondues en l’espace d’une semaine après Tottenham (2-1) en League Cup et Bournemouth en Premier League (2-1).

Quasi inédit dans la carrière de Pep

De quoi égaler un triste record pour Pep Guardiola, celui du plus grand nombre de revers d’affilée en carrière. La deuxième fois seulement que cela arrive pour lui depuis son arrivée à City en 2016 et la troisième dans toute sa carrière. La dernière fois, c’était en 2017-2018. Malgré une situation délicate, Pep Guardiola a tenu à rassurer les fans après la rencontre : « Je veux me battre et ne pas abandonner, j’aime le défi qui m’attend en tant qu’entraîneur. Je n’abandonne pas, peut-être que les gens l’attendent, mais je n’abandonne pas. Je veux relever le défi et encourager les joueurs. Les joueurs qui veulent me suivre seront là. C’est le football. »

