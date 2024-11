Pluie de forfaits chez les Bleuets

Il n’y a pas que chez les A que les joueurs tombent comme des mouches.

Après l’Angleterre, et l’équipe de France de Deschamps, c’est au tour de Gérald Baticle de devoir composer avec – ou plutôt sans – ses absents après avoir présenté sa liste pour les matchs amicaux contre l’Italie le 15 novembre et l’Allemagne le 19. La Fédération française de football a annoncé ce mercredi le forfait d’Hugo Ekitike en raison d’une blessure dont la nature n’est pas davantage précisée. L’attaquant de l’Eintracht Francfort est remplacé par Ange-Yoan Bonny, évoluant du côté de Parme et convoqué pour la toute première fois en Espoirs.

Cinq blessés depuis l’annonce de la liste

L’ex-joueur du PSG vient s’ajouter aux quatre forfaits annoncés la veille par la FFF : Malo Gusto, Enzo Millot, Maghnes Akliouche et Dilane Bakwa. Selon le communiqué de la Fédération, les joueurs étaient tous arrivés blessés à Clairefontaine, avant que le staff médical ne réalisent des examens et les renvoient en club. Pour pallier les quatre absences, Gérard Baticle, nommé le 23 août pour succéder à Thierry Henry – dont il était l’adjoint, a choisi de faire appel à trois joueurs, Saël Kumbedi, Nathan Zeze et Valentin Atangana.

