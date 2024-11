Pierre Ferracci n'exclut pas une cohabitation avec le PSG au Parc des Princes

Allô Anne, c’est Pierre.

La vente du Paris FC par la famille Arnault et Red Bull quasiment actée, une nouvelle ère va s’ouvrir au sein club francilien. Reste à savoir celle-ci démarrera la saison prochaine en Ligue 2 ou en Ligue 1, et bien sûr dans quel stade. Invité de La chaîne L’Équipe ce mardi soir, Pierre Ferracci, le président du PFC, a fait le tour des différentes options qui se présentent à son club dans les mois à venir, ne manquant pas d’évoquer d’un partage du Parc des Princes avec le PSG.

L’Europe déjà dans les têtes

« La jauge idéale pour un club qui s’installe durablement en Ligue 1, qui joue plutôt la première partie de tableau et qui joue assez régulièrement l’Europe, c’est plutôt le niveau du stade de la Juve en Italie donc 41 000 ou 42 000 places, a-t-il glissé. Donc c’est vrai que le Parc des Princes, on n’en est pas loin si c’est ce que vous voulez me faire dire. Puis, par des temps de pénurie où on ne multiplie pas les équipements publics, je veux dire que c’est une hypothèse qu’il ne faut pas totalement rejeter. »

En tout cas, le monsieur s’y voit déjà !

