Le Paris FC réussit son passage devant la DNCG

Vérifier que la famille Arnault a de l’argent, c’est comme vérifier que la Terre est plate ronde. Trop facile.

Le futur propriétaire du Paris FC est passé devant la DNCG, et l’audition s’est déroulée plus facilement que devant Bordeaux, Sedan, le Gazélec Ajaccio, Rouen, Niort, Nancy, Châteauroux, Bastia, Lens, … Antoine Arnault a donné toutes les garanties pour le futur rachat du club de la capitale, informe L’Équipe. Divers points ont été abordés, en une heure top chrono : le budget, d’ordre d’un peu plus de 30 millions d’euros, a été confirmé, ainsi que l’objectif de monter en Ligue 1 dans les deux ans.

Il ne reste plus que la vente

Prochaine étape : la première prise de parole conjointe d’Antoine Arnault et de l’actuel président Pierre Ferracci. Ne restera plus ensuite que la signature de la vente.

La famille Arnault investira dans un premier temps dans 55 % des parts du Paris FC, avant d’en devenir propriétaire à hauteur de 85 % en 2027. Red Bull détiendra les 15 % restants. Invité de La Chaîne L’Équipe ce mardi soir, Pierre Ferracci a raconté qu’il souhaitait un « investisseur français » et redoutait la « multipropriété ».

Rêvons plus grand comme dirait l’autre.

