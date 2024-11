N'Golo Kanté va retrouver le brassard des Bleus

Oui, on peut jouer dans le championnat saoudien et être le capitaine de l’équipe de France.

L’annonce de sa présence aux côtés de Didier Deschamps semblait présager l’évidence : N’Golo Kanté sera le capitaine des Bleus pour les matchs contre Israël (jeudi) et l’Italie (lundi), plus de deux mois après avoir porté le brassard pour la première fois (victoire 2-0 contre la Belgique). Entre-temps, une gêne musculaire l’a éloigné pour le rassemblement d’octobre, et Aurélien Tchouaméni en avait profité.

« Avec l’âge, c’est plus facile de faire passer des messages »

Malgré un contexte politique tendu autour du match, et un dispositif sécuritaire ultra-renforcé, Kanté souhaite surtout « savourer et donner le maximum » face à Israël au Stade de France. « Je pense qu’en venant en équipe de France, on représente le maillot, pas nos opinions personnelles, pense le capitaine intérimaire. On a tous des avis personnels qu’on souhaite partager ou pas. »

Côté football, il a été logiquement questionné sur sa légendaire timidité et son caractère peu expressif. Mais la responsabilité du capitanat n’effraie pas l’invité du jour : « J’ai ma personnalité, ça fait un moment que je suis dans l’équipe. Tirer le groupe vers le haut, être un relais du coach, utiliser les forces de tout le monde. Avec l’âge, c’est plus facile de faire passer des messages. Le brassard m’incite à le faire. »

Plus facile aussi de faire passer des messages dans un stade de France qui va sonner creux.

