La FIFA réfléchit à mettre en place un système de challenge pour les entraîneurs

AT le Mercredi 13 Novembre à 18:10 Article modifié le Mercredi 13 Novembre à 18:04

Tiens, une nouvelle idée de la FIFA !

Selon le média ESPN, l’instance travaille actuellement sur la mise en place de la FVS (Football Video Support). Le système est calqué sur celui de la VAR, et donne aux entraîneurs la possibilité de faire appel à la vidéo pour contester la décision de l’arbitre. En cas de situation jugée litigieuse, l’entraîneur aurait le droit à deux demandes de révisions, à la manière des challenges utilisés au tennis.

Pas d’arbitrage vidéo et moyens limités

Cependant, l’outil ne serait pas utilisé dans les grands championnats, le but étant d’améliorer l’arbitrage des compétitions les plus faibles économiquement. « Si le VAR est utilisé dans quelque 200 compétitions dans le monde, beaucoup d’autres ne peuvent pas le mettre en œuvre en raison des ressources financières et humaines limitées dont elles disposent », juge Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, pour le média américain.

La FVS n’utilisera que très peu de caméras, quatre ou cinq, et sans arbitrage vidéo comme le prévoit la VAR. Un opérateur technique sera prévu pour caler les images de l’action en question. « Nous n’en sommes qu’au début de l’essai et les expériences des Coupes du monde féminines de la FIFA U20 et U17 seront soigneusement analysées, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien remarqué d’inattendu », ajoute l’ancienne légende du sifflet, qui indique que plusieurs fédérations ont fait part de leur intérêt pour mettre en place le système dès la saison prochaine.

Ne mettez pas cet outil entre les mains de José Mourinho.

Pourquoi Kanté doit absolument être le capitaine des Bleus