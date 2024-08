Boulaye Dia quitte la Salernitana pour la Lazio

Boulaye ne veut plus être un boulet.

Depuis mars dernier, Boulaye Dia est au cœur d’un imbroglio avec la Salernitana, qui l’avait placé à l’écart du reste du groupe. Un incident avec l’entraîneur de l’époque, Fabio Liverani, avait pourri l’aventure du Sénégalais en Campanie, alors que sa formation a par la suite terminé bonne dernière de Serie A. La suite logique est donc arrivée ce samedi, avec un départ du club. La Lazio a flairé le bon coup et a réussi à récupérer le joueur dans le cadre d’un prêt de deux ans, avec obligation d’achat au bout.

🙌 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗕𝗼𝘂𝗹𝗮𝘆𝗲! ✍️ We are delighted to announce the signing of Boulaye Dia from Salernitana#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/poShYswJ0Z

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 16, 2024