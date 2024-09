La Lazio se défait du Hellas

Lazio 2-1 Hellas Vérone

Buts : B. Dia (5e) & Castellanos (20e) pour la Lazio // Tengstedt (7e) pour le Hellas

Boulaye Dia pète la forme.

Prêté par la Salernitana à la Lazio cette saison, l’ancien Rémois a scoré pour la deuxième fois de suite, ce lundi, et a participé au succès de son équipe à domicile contre le Hellas Vérone (2-1). L’international sénégalais (28 capes, 6 pions) a trouvé les ficelles dès la quatrième minute, mais l’attaquant Véronnois Casper Tengstedt lui a répondu dans la foulée (7e). Il a fallu que Valentín Castellanos se retrousse les manches (20e) pour que les locaux enregistrent leur deuxième succès de la saison, et dépassent leurs adversaires du soir (sept points contre six).

Enfin ça, c’est ce que nous dit Google : nous, on n’a pas vu le match.

