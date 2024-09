Pronostic Lazio Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio s’impose face au Hellas Vérone

La Lazio est parvenue à accrocher une place en Ligue Europa en fin de saison mais n’a jamais réellement été dans le coup pour une qualif en Ligue des champions. En fin de saison dernière, Tudor avait remplacé Sarri et a par la suite décidé de quitter le club. Le Croate a été remplacé par Baroni. Le technicien italien a bien débuté avec un succès sur Venise (3-1) avant de s’incliner contre l’Udinese (2-1). Finalement, les Laziali ont signé un nul dans l’affiche de la dernière journée face à l’AC Milan (2-2). Lors de cette rencontre, la recrue Dia a inscrit son 1er but en championnat sous ses nouvelles couleurs, lui qui avait déjà inscrit un doublé en Coupe d’Italie. Le Sénégalais aura fort à faire pour faire oublier le départ de Ciro Immobile mais son but marqué avant la trêve pourrait lui offrir une place de titulaire.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Hellas Vérone enchaîne une nouvelle saison en Serie A malgré deux dernières années assez difficiles. Les protégés de Zanetti ont mal lancé leur saison en s’inclinant à domicile contre Cesena (1-2) en Coppa Italia. À la suite de ce revers, les Véronais se sont repris en surclassant le Napoli (3-0) avant un lourd revers contre la Juventus (0-3). Finalement, le Hellas a réalisé une excellente opération lors de la dernière journée en prenant le dessus sur le Genoa (0-2), ce qui permet au club de Zanetti de compter 6 points au compteur. À domicile, la Lazio va vouloir se rattraper après une entame poussive mais doit se méfier de cette formation du Hellas Vérone.

► Le pari « Victoire Lazio » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Dia buteur » est coté à 2,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 420€ (520€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lazio – Hellas Vérone

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lazio – Hellas Vérone sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lazio – Hellas Vérone avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lazio Hellas Vérone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan