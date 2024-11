Pour Luciano Spalletti, le niveau de la Serie A profite à la sélection italienne

AT le Mercredi 13 Novembre à 11:49 Article modifié le Mercredi 13 Novembre à 11:49

La stratégie du ruissellement.

Lundi prochain, les Bleus affronteront une équipe d’Italie en pleine bourre. Leader de son groupe en Ligue des nations, et invaincue depuis le début de saison, la Nazionale est en mission rédemption après l’Euro raté en Allemagne (élimination en huitièmes de finale). Un niveau de jeu plus convaincant qui serait dû au niveau actuel de la Serie A. C’est en tout ce que pense le sélectionneur Luciano Spalletti. « J’ai félicité mes joueurs, car c’est une belle saison à suivre, avec du beau football et de très beaux matchs, exprime l’ancien maestro du Napoli. C’est bien pour la Nazionale. »

Du gagnant-gagnant

Faut dire que le suspense est total de l’autre côté des Alpes : seulement deux petits points séparent le sixième (Juventus) et le leader du championnat (Naples). « Cette compétitivité accrue, c’est bien pour tout le monde, formule le sélectionneur, qui défiera la Belgique ce jeudi à Bruxelles. « Les équipes les moins réputées donnent du fil à retordre aux équipes du haut de tableau, c’est un facteur de croissance pour notre sport. »

Il pourra d’ailleurs s’appuyer sur deux protagonistes du début de saison. Matteo Retegui et Moise Kean, respectivement meilleur buteur (11 buts ) et deuxième du classement (8 buts), auront l’occasion de marquer les esprits pendant ce (court) rassemblement.

Affaire à suivre.

Pronostic Belgique Italie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations