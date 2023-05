Spalletti ne sera plus l’entraîneur de Naples

Un Scudetto et puis s’en va.

Quelques heures après le nul du Napoli face à Bologne ce dimanche, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a annoncé lors de l’émission de télévision italienne Che tempo che fa que son entraîneur Luciano Spalletti, fraîchement champion d’Italie, aurait décidé de prendre une année sabbatique.

« Spalletti est un homme libre. Quand quelqu’un vient te voir et te dit : “J’ai fait le maximum, un cycle de ma vie se termine, j’ai un contrat avec vous, mais je préférerais avoir une année sabbatique…”, qu’est-ce que tu fais ? Tu t’y opposes ? Il nous a beaucoup donné, je le remercie, et maintenant c’est bien qu’il continue à faire ce qu’il a envie de faire », a déclaré le président napolitain. L’Italien de 64 ans, technicien le plus âgé à remporter un Scudetto, jouera donc son dernier match sur le banc du Napoli dimanche 4 juin face à la Sampdoria au stade Diego Armando Maradona.

Il gardera quand même Naples dans la peau.

Malgré un doublé d'Osimhen, Naples concède le nul à Bologne