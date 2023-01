Peppe Cutraro : « L'ingrédient principal de ce Napoli, c'est la cohésion d'équipe »

Peppe, on te voit souvent avec un maillot de Naples sur le dos, aussi bien Ă Paris que lors de tes voyages dans ta ville d’origine. Quand est nĂ©e cette passion pour le Napoli ?

Mon oncle Ă©tait un ultra et a fondĂ© le groupe de la Brigata Carolina (le groupe ultra des Quartiers espagnols de la ville de Naples, NDLR). Comme je n’avais pas mon papa, c’était un peu un second pĂšre, tout ce qu’il faisait, je voulais faire la mĂȘme chose, donc Ă 10 ans, j’ai commencĂ© Ă supporter le Napoli. Au dĂ©but, c’était plus par amusement, puis c’est devenu une vĂ©ritable passion, et Ă 16 ans, j’ai rejoint moi aussi le groupe des ultras de mon oncle. C’est lĂ que j’ai dĂ©couvert le vrai milieu des tifosi et que j’ai commencĂ© Ă aller voir tous les matchs.

C’Ă©tait avant ou aprĂšs que tu dĂ©cides de devenir pizzaĂŻolo ?Â

Ça s’est fait un peu au mĂȘme moment. Je vivais dans les Quartiers espagnols qui sont un peu chauds et, Ă ce moment-lĂ , il y a eu une bourse d’étude pour apprendre un mĂ©tier aux jeunes de ce quartier. Il y avait plusieurs possibilitĂ©s, et moi, j’ai dĂ©cidĂ© de devenir pizzaĂŻolo. Par contre, j’avais demandĂ© Ă avoir tous mes dimanches de libre parce que j’avais un engagement avec la Brigata et je me devais d’aller au match. D’ailleurs, aujourd’hui, dĂšs que je suis Ă Naples, s’il y a un match, je suis « obligĂ© » d’y aller.

Cette annĂ©e, tu dois ĂȘtre ravi, le Napoli est largement premier, et rien ne semble pouvoir l’arrĂȘter. Comment vis-tu cette saison ?

Je pense qu’on mĂ©rite d’ĂȘtre lĂ ! Ça fait cinq ou six ans qu’on se bat et qu’on a Ă©tĂ© victimes d’injustices, notamment Ă cause de la Juventus. Comme tout le monde le sait, ce club fait toujours un peu n’importe quoi, et ça, c’est une honte. Nous, on souffre de ça, parce que c’est toujours plus difficile pour nous, parce qu’en plus de la diffĂ©rence de budget, il faut se battre contre les magouilles. Mais cette annĂ©e, grĂące au hasard, on a une Ă©quipe de malade et un entraĂźneur gĂ©nial qui est un vrai tacticien (Luciano Spalletti). Pour le peuple napolitain, pour moi, pour les enfants qui ont besoin d’une opportunitĂ© dans la vie et de croire en quelque chose d’impossible qui peut devenir possible, je pense qu’on mĂ©rite de gagner le championnat et que cette victoire va donner de l’espoir Ă tous les Napolitains. LĂ , on parle plus de foot, on parle d’une ville, d’un rĂȘve et de l’opportunitĂ© de changer quelque chose.

Pour faire une bonne pizza, c’est comme une Ă©quipe de foot, il faut des bons ingrĂ©dients. Selon toi, quels sont les ingrĂ©dients qui font que le Napoli est une bonne Ă©quipe ?

L’ingrĂ©dient principal, c’est la cohĂ©sion d’équipe. Le prĂ©sident a fait partir les senatore qui Ă©taient lĂ depuis des annĂ©es et qui Ă©taient sĂ»rs d’ĂȘtre titulaires, qu’on gagne ou pas. LĂ , la moitiĂ© de l’équipe est partie (Insigne, Mertens, Ruiz, Koulibaly) et Ă la place, on a pris des jeunes qui ont faim et qui ont du talent. En plus de ça, on a Spalletti et les supporters qui ont toujours Ă©tĂ© lĂ . Moi, j’ai 33 ans, j’ai de vagues souvenirs de ce que ma maman me racontait quand on a gagnĂ© nos derniers titres. Ça fait des annĂ©es qu’on n’a rien gagnĂ©, mais on a toujours Ă©tĂ© lĂ comme si c’était une finale de Coupe du monde.

Dans le foot, il y a Ă©normĂ©ment de rivalitĂ© entre les clubs. Est-ce que c’est pareil dans le monde de la pizza. Qu’est-ce que tu penses de la pizza romaine, par exemple ?

Pour la pizza, c’est diffĂ©rent. Moi, je pense que toutes les pizzas sont bonnes si elles sont bien faites et qu’elles ont des bons ingrĂ©dients. Il y a des pizzas diffĂ©rentes, mais moi, j’aime tous les styles. Si j’ai choisi de faire de la pizza napolitaine, c’est parce que c’est celle de chez moi, celle que je prĂ©fĂšre.

D’ailleurs tu sais qu’en France, la capitale de la pizza c’est Marseille ? T’as dĂ©jĂ goĂ»tĂ© une pizza marseillaise ?

Oui, tous les Marseillais me disent ça ! D’ailleurs, je n’ose pas ouvrir une pizzeria Ă Marseille. Les Marseillais sont tellement fiers avec leurs camions Ă pizza que j’opterai pour une autre ville avant d’ouvrir Ă Marseille. (Rires.) Malheureusement, je n’y suis encore jamais allĂ© pour goĂ»ter leur pizza, et ça, c’est vraiment un regret. Je suis curieux de goĂ»ter un jour pour comprendre pourquoi les Marseillais sont tellement fiers de leur pizza.

Comment ça se fait qu’on mange beaucoup plus de pizza en France qu’en Italie ?

D’abord, c’est surtout dans le sud de l’Italie qu’on mange de la pizza. Et puis je crois que c’est trĂšs liĂ© Ă notre façon de vivre. Nous, en Italie on reste chez nos parents trĂšs tard, parfois jusqu’Ă 30 ans, donc on va Ă la pizzeria le vendredi ou le samedi avant de sortir. Vous en France vous vivez seuls beaucoup plus jeunes. À Paris, les jeunes prĂ©fĂšrent vivre Ă quatre dans un appart de 50m2, mais sortir tous les soirs. Au restaurant, le lundi soir, parfois je fais quatre services, personne ne me croit quand je raconte ça en Italie !

Donnarumma vient souvent manger dans ton resto, il prend quoi comme pizza ? Il a droit à une pizza spéciale ?

Oui, il est venu souvent. Quand il m’a demandĂ© de lui faire une pizza, je lui ai dit que j’allais lui faire ma favorite : la Piquante (sauce tomate, mozzarella, saucisson piquant napolitain, oignons confits, NDLR). Souvent aprĂšs les matchs, soit il commande, soit il passe ici en manger une. Je lui ai dĂ©jĂ dit de venir avec les autres joueurs du PSG, mais pour l’instant, j’attends.

Aujourd’hui, si tu devais faire goĂ»ter tes pizzas Ă un joueur, tu voudrais que ça soit qui ?

Vu qu’on est en France et que mon fils m’a « trahi », et qu’aprĂšs le Napoli il est devenu supporter du PSG en voyant Neymar, MbappĂ© et Messi, je n’ai plus le choix, donc je vais dire Messi. MbappĂ©, je pense avoir encore un peu de temps, mais Messi, dans quelque temps, il ne sera plus lĂ .

Comment ça se passe, une soirée foot à Naples ?

Je pense que c’est comme dans le monde entier, on se rĂ©unit entre potes avec des biĂšres et des pizzas et on crie devant la tĂ©lĂ© pour supporter notre Ă©quipe. Moi, je le vois quand il y a des matchs du PSG, mes commandes en livraison explosent ! En gĂ©nĂ©ral, j’ai besoin de prĂ©voir deux pizzaioli en plus.

Quelle est la pizza que tu nous conseilles pour regarder un match de foot ?

Moi, si je ne suis pas au travail et que j’ai la chance de pouvoir regarder le match, je ne mange pas de pizza. Des pizzas, j’en mange tous les jours, au moins pour goĂ»ter la recette et la qualitĂ©, donc si je suis Ă la maison, je mange autre chose que de la pizza.

Si Maradona était une pizza, ça serait laquelle selon toi ?

Sans hĂ©siter, ça serait ma pizza championne du monde ! C’est la pizza qui m’a changĂ© la vie. C’est la pizza qui a tout, le caractĂšre, la couleur, c’est la pizza que les gens aiment et qui est la plus vendue. Donc c’est une pizza leader, c’est une star, et Maradona, c’est ça !