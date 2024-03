L'Atalanta roule sur Naples

Napoli 0-3 Atalanta

Buts : Mirantchouk (26e), Scamacca (45e) & Koopmeiners (88e)

Spoiler : Naples ne sera pas champion d’Italie, cette saison.

Dans un match plutôt équilibré, mais lors duquel il a cruellement manqué de réussite, le Napoli, sans Khvicha Kvaratskhelia (blessé), a pris une tarte à domicile contre l’Atalanta (0-3), concurrent direct qui lui met désormais cinq points dans la vue. Toutes compétitions confondues, les Partenopei (7es en attendant les rencontres des équipes du dessous) n’ont plus gagné depuis quatre rencontres.

Les visiteurs ont ouvert le score sur un but ignoble mêlant faute non sifflée, volée ratée et coup de billard (0-1, 26e, signé Alekseï Mirantchouk). Les deux suivants, sur une frappe croisée de Gianluca Scamacca (0-2, 45e) et une autre millimétrée de Teun Koopmeiners (0-3, 88e), seront en revanche succulents.

Malgré ses 6 tentatives (dont 5 cadrées), Victor Osimhen n’a pas réussi à planter son 12e but en championnat.