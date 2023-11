Le Napoli retrouve la victoire à Bergame

Atalanta 1-2 Napoli

Buts : Lookman (53e) pour les Bergamasques // Kvaratskhelia (44e) et Elmas (79e) pour les Napolitains

Sans être étincelant et bousculé en deuxième période, le Napoli s’extirpe du piège de l’Atalanta en s’imposant 2-1. Pour la première de Walter Mazzarri, les Partenopei retrouvent la victoire et s’installent provisoirement sur le podium de la Serie A, en attendant le match du Milan face à la Fiorentina. Pour les Bergamasques, c’est un troisième match consécutif sans succès.

Si l’enjeu est immense pour les deux équipes, celles-ci décident de sortir la carte de la prudence durant le premier acte : faible rythme, du déchet technique et peu d’occasions. Peu à peu, le Napoli se montre un peu plus entreprenant – face à une Dea toujours endormie – et ouvre la marque sur la première véritable occasion du match. Servi sur un plateau par Di Lorenzo, Kvaratskhelia se défait du marquage de Scalvini, puis fait parler son jeu de tête (0-1, 44e). Après une première période médiocre, les Bergamasques se mettent enfin à jouer au pallone à la reprise. L’Atalanta pousse, le Napoli recule, et sur un bonbon délivré par Hateboer, Lookman prend le dessus sur Rrahmani et égalise d’une tête limpide (1-1, 53e). En confiance, les hommes de Gasperini multiplient les offensives face à des Napolitains aux abois. Acculé et en difficulté, le champion d’Italie en titre a de la ressource, et sur une mauvaise relance de Carnesecchi, Osimhen s’arrache et parvient à servir Elmas en taclant. Le Macédonien ne tergiverse pas et climatise le Gewiss Stadium (1-2, 79e). La Dea tente de réagir, en vain.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi – Kolašinac (Bonfanti, 76e), Djimsiti, Scalvini – Bakker (Ruggeri, 46e), Ederson, Koopmeiners, Zappacosta (Hateboer, 33e) – Pašalić – De Ketelaere, Lookman (Muriel, 83e), (Scamacca, 83e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Napoli (4-3-3) : Gollini – Olivera (Juan Jesus, 39e), Natan (Østigard, 78e), Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński (Cajuste, 78e), Lobotka, Anguissa – Politano (Elmas, 63e), Raspadori (Osimhen, 63e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Walter Mazzarri.

