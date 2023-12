Leipzig s’offre un cadre du Napoli

Un joli cadeau de Noël.

Alors que le mercato n’ouvre ses portes que le 1er janvier prochain, le RB Leipzig a pris tout le monde de vitesse en annonçant déjà un renfort de choix : Eljif Elmas. Le milieu offensif macédonien de 24 ans (55 sélections) va quitter la Campanie pour la Saxe contre un chèque de 25 millions d’euros. Un contrat de quatre ans et demi l’attend dans l’écurie Red Bull. « Le club représente un type de football qui me convient parfaitement avec du contre-pressing, de la vitesse et beaucoup de puissance offensive »« , s’est réjouit l’international macédonien, membre important du Scudetto 2023 du Napoli, où il avait posé ses valises en 2019.

+++ Transfer-Update +++ Eljif #Elmas verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024! Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL aufdribbeln: https://t.co/dkIFE1iIEh Herzlich Willkommen bei den… pic.twitter.com/tbSIodtcLo — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 27, 2023

Reste à déloger Xavi Simons.

