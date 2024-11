Florentino Pérez allume la FIFA et l’UEFA

Il va leur faire une proposition qu’ils ne pourront pas refuser.

Ce dimanche se tenait l’Assemblée générale du Real Madrid. Son président, Florentino Pérez, n’a ainsi pas manqué l’occasion d’en découdre avec la FIFA et l’UEFA, concernant la baisse de niveau du football actuel, mais aussi (et surtout) la Superligue. S’il considère que « le football est gravement malade », Pérez voit en ce projet de compétition – dont il est l’un des instigateurs – son remède miracle : « Aujourd’hui, je suis plus optimiste que jamais. L’arrêt de la Cour européenne est historique et sera étudié dans les universités. Il a mis fin au monopole de l’UEFA. Nous pensons également qu’offrir du football gratuitement, à travers la Superligue, peut être quelque chose d’innovant. » Pour rappel, le 21 décembre dernier, la Cour d’appel européenne a publié un arrêt mentionnant que ni la FIFA ni l’UEFA ne pouvaient s’opposer à la création d’une Superligue, sous peine d’entraver le droit européen à la concurrence.

Lancé dans son discours, Florentino Pérez en a donc profité pour remettre les deux principaux organismes internationaux à leur place : « La FIFA a augmenté le nombre de trêves internationales, tandis que l’UEFA a augmenté le nombre de matchs dans ses différents tournois. Il y a dix ans, l’UEFA organisait 488 matchs, aujourd’hui elle en organise 760. Tout cela pour gagner plus d’argent. Ils ne se soucient pas des joueurs, ni de la pérennité du sport. » Fin de transmission.

Ah, les bagarres de riches…

