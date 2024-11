Espagne : Vedat Muriqi se fait expulser après un doigt d’honneur

L’honneur est sauf.

Quand on ressemble à Trevor de GTA, on peut parfois se permettre la même attitude. Contre Las Palmas, pour répondre à la provocation de Jaime Mata, Vedat Muriqi (Majorque) ne s’est en effet aucunement privé d’adresser un doigt d’honneur à son adversaire. Pas vraiment visible à vitesse réelle, le geste a été confirmé après révision de la VAR et sanctionné d’un carton rouge (Mata a écopé d’un jaune).

Pas de quoi attrister Muriqi, puisque Majorque s’est imposé dans le temps additionnel (2-3). Le Kosovar a même pris le temps de s’excuser dans un communiqué, auprès des supporters d’abord et de son « confrère » Jaime Mata.

Moralité : on devient plus aimable après un doigt.

