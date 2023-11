Majorque-Cadix décalé à cause du conflit israélo-palestinien

L’effet papillon.

Prévue le 12 décembre prochain, la rencontre entre Majorque et Cadix a été décalée, comme l’a annoncée la Liga ce samedi. Ce report est dû au match entre le Kosovo et Israël, qui a également été programmé le 12 décembre, alors que cette rencontre avait été initialement décalée à cause du conflit israëlo-palestinien. La FIFA a donc décidé d’étendre la période internationale de trois jours pour les joueurs de ces deux sélections, dont fait partie le Kosovar Vedat Muriqi, l’attaquant titulaire de Majorque.

LALIGA, informados los clubes afectados, ha solicitado a la Jueza de Competición de la RFEF el aplazamiento del partido RCD Mallorca-Cádiz CF de la Jornada 13, inicialmente previsto para el domingo 12 de noviembre.@RCD_Mallorca l @Cadiz_CF Nota 👉 https://t.co/kivx7oJbFa pic.twitter.com/t6HepfO8Sh — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 4, 2023

Les Baléares ont donc logiquement demandé le report de ce match, ce qu’a accepté la Liga, non sans se plaindre de la fédération internationale. « La Liga regrette qu’une fois de plus, la FIFA prenne ce genre de décisions sur le calendrier sans prendre en compte ou se mettre d’accord avec les compétitions nationales », écrit la Ligue dans son communiqué. Un imbroglio qui ressemble à celui de 2021 et l’extension de la fenêtre en Amérique du Sud, qui avait provoqué une sacrée pagaille.

La Liga aurait aussi pu tenter d’accuser la Palestine ou Israël.

