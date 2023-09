Majorque et Barcelone dos à dos

RCD Majorque 2 – 2 FC Barcelone

Buts : Muriqi (8e), Prats (45+3e) pour les Bermellones // Raphinha (41e), Lopez (75e) pour les Culers

La jeune garde barcelonaise a sonné la révolte.

Au bord de la zone de relégation, Majorque se devait de réagir sur sa pelouse face à l’actuel leader du championnat, le FC Barcelone. Mission à moitié réussie pour les hommes de Javier Aguirre qui, après un match âpre et rugueux, ont partagé les points avec leur adversaire du jour.

Plus entreprenants, les locaux parviennent rapidement à ouvrir le score grâce à Vedat Muriqi qui a bénéficié du travail sur le côté d’Antonio Sánchez après une mauvaise relance de Marc-André ter Stegen (1-0, 8e). Fébriles défensivement et dépassés par les évènements, les Barcelonais ont été à la peine durant cette première période, avant de se réveiller dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire. La lumière est venue de Raphinha, le joueur le plus en vue du côté des Blaugrana dans ces 45 premières minutes. L’attaquant brésilien a récupéré le ballon dans le camp adverse, avant de déclencher une frappe depuis l’extérieur de la surface pour venir surprendre le portier majorquin (1-1, 41e). C’était compter sans les travers défensifs barcelonais : dans les derniers instants du temps additionnel, Abdón Prats est venu crucifier Ter Stegen, trop court dans sa sortie, d’une frappe croisée après une déviation millimétrée de Muriqi (2-1, 45+3e).

Une seconde mi-temps beaucoup plus terne où l’impact physique a pris le pas sur le jeu. Mais lorsque le match se corse pour les Barcelonais, les Blaugrana peuvent toujours compter sur leurs remplaçants pour faire basculer les rencontres. Entrés tous deux après l’heure de jeu, les deux rookies catalans Lamine Yamal et Firmín Lopez sont parvenus à remettre le Barça à hauteur de son adversaire après une combinaison parfaite (2-2, 75e). Yamal encore à la passe aurait pu permettre à Robert Lewandowski de faire plier le score en faveur du Barça, mais le Polonais n’est pas parvenu à ajuster sa reprise (90+5e). Barcelonais et Majorquins se sont finalement séparés sur un score de parité.

Cette fois encore, le Barça aura réussi à revenir dans un match qui semblait lui échapper.

RCD Majorque (5-3-2) : Rajkovic – Maffeo (Costa, 35e), Copete, Nastasic, Valjent, González (Van Der Heyden, 65e) – Samu, Sánchez (Larin, 62e), Rodríguez (Morlanes, 85e) – Prats (Darder, 62e), Muriqi. Entraîneur : Javier Aguirre.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Araujo, Martinez (Koundé, 78e), Balde – Gavi, Romeu (Lopez, 65e), Gündogan – Raphinha, Torres (Lewandowski, 58e), João Félix (Yamal, 65e) . Entraîneur : Xavi Hernández.

