Benjamin Pavard : « Je n’ai jamais pensé à prendre ma retraite internationale »

Déclassé mais pas paniqué.

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Benjamin Pavard est revenu sur son actualité mitigée en équipe de France. Moins sollicité par Didier Deschamps depuis près d’un an et même mis en retrait des listes du sélectionneur depuis l’Euro, celui qui a fait son retour en Bleu début novembre a ainsi insisté sur sa motivation : « Mon retour contre l’Italie ? « Ça fait du bien. Ce sont des émotions qui m’avaient manqué. On a toujours une fierté de représenter la France. »

"J’ai toujours l’amour du maillot, j’ai toujours envie de jouer." Au sujet d’une éventuelle retraite internationale, Benjamin Pavard est très clair et confirme son envie de continuer en Bleu, malgré la forte concurrence en défense centrale ou sur le couloir droit.… pic.twitter.com/J0zvieshs9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 24, 2024

Pavard a ensuite balayé d’un revers de main la réflexion concernant une éventuelle retraite internationale : « Non, parce que j’ai toujours l’amour du maillot et l’envie de jouer. C’est vrai que je suis dans une période où je ne joue pas beaucoup avec l’équipe de France mais je suis jeune, je n’ai que 28 ans. Je n’y ai jamais pensé. » Enfin, le joueur de l’Inter a également tenu à mettre en avant son aspect de « joueur très polyvalent », se disant prêt à évoluer dans un rôle de latéral, puisqu’à l’Inter il « joue dans une défense à trois » et a donc l’habitude de se « retrouver sur un côté pour défendre en tant que latéral droit. » Didier Deschamps a certainement reçu le message.

Latéral droit, pour de nouvelles frappes de bâtard ?

Olivier Giroud met un maillot aux enchères pour les chrétiens persécutés en Orient