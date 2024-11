DD, plus Mireille Mathieu que Jean-Louis Aubert.

L’annonce de la liste des Bleus par Didier Deschamps, en marge des rencontres de Ligue des nations face à Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains, fut surtout l’occasion pour le sélectionneur de s’expliquer sur les raisons de l’absence de son capitaine Kylian Mbappé. Toutefois, la nouvelle absence dans le groupe de Benjamin Pavard a également suscité la curiosité. Interrogé sur une potentielle fin de parcours du défenseur champion du monde 2018, le sélectionneur assure que « ce n’est pas fini » pour Pavard, qui « fait d’ailleurs partie des pré-listes ».

Beaucoup de concurrence à son poste

« J’ai pris l’option de revoir d’autres joueurs. À lui de maintenir ce qu’il fait avec son club. À ce poste, il y a beaucoup de concurrence. Peut-être un peu plus. Il l’a été, il n’y est pas. J’ai des choix ponctuels à faire », a notamment détaillé le sélectionneur, légèrement plus prolixe sur Benji que sur le Kyks. Pour l’heure, DD semble donner la priorité à Jules Koundé, encore très en forme ce mercredi avec le Barça, et à Jonathan Clauss au poste de latéral droit, occupé par Pavard et sa frappe de bâtard pendant le sacre des Bleus en 2018. Et pour ce qui est dans l’axe, là où le Nordiste voulait s’installer, ce n’est pas plus simple, devancé ce mois-ci par William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Wesley Fofana.

Mouais, ça ne sent pas méga bon quand même…

