Nice renverse Strasbourg et intègre le top 5

Nice 2-1 Strasbourg

Buts : Bard (54e) et Sylla (62e, CSC) pour les Aiglons // Bakwa (20e) pour les Alsaciens.

L’envol des Aiglons ?

En battant Strasbourg ce dimanche à l’Allianz Riviera, Nice a enchaîné un huitième match consécutif sans défaite en championnat. C’était pourtant mal parti. La faute au très bon début de partie des jeunes et fringuants Alsaciens, concrétisé dès la 20e minute de jeu avec l’incompréhension entre Tom Louchet et Hicham Boudaoui. Félix Lemaréchal a sanctionné en servant Dilane Bakwa dans la surface, dont la frappe du gauche a permis au RCSA de prendre les devants (0-1, 20e). Un avantage mérité à la pause.

Mais au retour des vestiaires, les Niçois ont repris du poil de la bête et ont profité de l’inexpérience des Strasbourgeois pour les faire plier. D’une passe magistrale, Sofiane Diop a envoyé Melvin Bard jouer un duel face au portier alsacien. L’ancien n’a pas tremblé et a remis Nice dans la partie (1-1, 54e). Et le Gym va renverser la vapeur en seulement dix minutes alors que Diop a cherché à lancer Guessand vers la surface. Si Abakar Sylla avait bien lu l’appel de l’attaquant, il a moins bien lu la sortie de son gardien, et a fait la passe à son but vide. La tuile (1-2, 62e). Les hommes de Franck Haise ont alors verrouillé ce succès qui leur permet de se hisser dans le top 5.

Un match du dimanche soir fort sympathique.

