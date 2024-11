Pour la première d’Amorim, Manchester United bute à Ipswich

Ipswich 1-1 Manchester United

Buts : Hutchinson (43e) pour les Tractor Boys // Rashford (2e) pour les Red Devils.

Amorim démission !

Pour la première de Rúben Amorim sur le banc de Manchester United, les Red Devils n’ont pas su se dépatouiller d’Ipswich, ce dimanche. Pourtant, l’ère du coach portugais avait parfaitement débuté grâce à Marcus Rashford, buteur après seulement 80 secondes de jeu. Une entame idyllique pour l’Anglais, qui a devancé le portier adverse pour convertir le bon centre d’Amad Diallo (0-1, 2e).

LE PREMIER BUT DE L'ÈRE RÙBEN AMORIM ! 🔴 Amad Diallo délivre un très bon centre à Rashford après un déboulé côté droit, et MU démarre très fort ⚡#IPSMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/bBRIoJNnNn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 24, 2024

Mais les Mancuniens, alignés dans un 3-4-3 typique d’Amorim, ont ensuite reculé et laissé les locaux dominer le premier acte. Les promus, frustrés par un grand Andre Onana, sont enfin récompensés juste avant la pause, grâce à une belle frappe du gauche d’Omari Hutchinson, suffisamment touchée par le haut du crâne de Noussair Mazraoui pour échapper au gardien camerounais (1-1, 43e). Rien ne sera marqué dans le second acte, et Manchester United, 12e avec 16 points, continue de stagner. Les Tractor Boys, eux, passent 18es avec 9 points.

Ipswich n’a toujours pas gagné à domicile cette saison.

