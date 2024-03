Pronostic Naples Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta conserve au moins le nul à Naples ?

A l’image d’une saison post-titre au ralenti où ils ont été amputés de 2 entraîneurs, les Napolitains (7es de Serie A) pourraient même ne pas retrouver l’Europe l’année prochaine s’ils continuent à ce rythme. Une potentielle première depuis la saison 2009-2010. Les hommes de Francesco Calzona comptent 6 points de retard sur la cinquième place, devant probablement se contenter de concourir pour la qualification en C3, ou C4. Mais malgré l’élimination subie en huitièmes de finale d’UEFA Champions League face à Barcelone (4-2 sur la double confrontation), l’arrivée du technicien italien sur le banc a fait du bien dans les têtes des vice-champions d’Italie. En effet, Naples acquiert sa plus grande série de rencontres sans défaites jusqu’ici cette saison en championnat (5 matchs : 2 victoires, 3 nuls), notamment conservée avant la trêve internationale face au large leader interiste (1-1).

En face, difficile de savoir ce que vaut réellement l’Atalanta. La Dua (6è de Serie A) sort d’une période où elle n’avait pas été ménagée par les hasards du calendrier, affrontant consécutivement chacune des formations du Top 4, et ne prenant que deux petits points sur 12 possibles, grâce aux nuls glanés face à Milan (1-1) et la Juventus (2-2). De plus, la confrontation face à la Fiorentina du week-end passé avait été finalement reportée. Si l’on ajoute à cela la trêve internationale, les joueurs de Bergame n’ont plus joué en championnat depuis début mars, et devront s’appuyer sur les acquis qui leur avait permis de s’octroyer la qualification face au Sporting Portugal en 1/8 de finale de C3 dans le match retour en Italie (2-1). Cette rencontre d’une grande importance face à Naples vient clôturer une folle série de grands rendez-vous, laissant présager une fin de saison plus tranquille pour l’Atalanta. En forme, le buteur Scamacca est attendu. Très solides tout de même depuis le début de la saison, le club Bleu et Noir devrait au moins conserver le match nul, empêchant Naples de lui passer devant.

