Pronostic Atalanta Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta fait le job à domicile contre Naples

C’est un bon début de saison pour l’Atalanta qui a pris du retard dans la course au titre, mais qui reste bien placé pour aller chercher la Ligue des Champions. Actuellement 5e de Serie A, Bergame a récemment battu le Genoa (2-0) et l’Empoli (0-3) avant de laisser filer des points contre l’Inter à la maison (1-2), puis sur le terrain de l’Udinese (1-1). C’est encore un peu mieux sur la scène européenne, où les Italiens sont leaders de leur poule, toujours invaincus. Ce week-end, il faudra faire sans les attaquants arrivés lors du mercato El Bilal Touré et De Ketelaere. Toloi est de retour de suspension mais De Roon sera en revanche suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Mais les deux attaquants les plus prolifiques de l’équipe seront quant à eux bien présents, à savoir Scamacca (5 buts en 9 matchs de SA) et Lookman (3 buts et 2 passes en SA).

Le tenant du titre en Serie A ne démarrait pas très bien cette saison sous Rudi Garcia. Naples est déjà à la ramasse dans la course au titre (10 points de retard sur la 1re place) et occupe le 4e rang du championnat. La contre-performance avant la trêve contre l’Empoli (0-1) a d’ailleurs coûté sa place au coach français qui a dû faire ses valises, remplacé par Walter Mazzarri. Point positif cette saison, le Napoli est en bonne posture dans sa poule de Ligue des Champions (2e avec 4 points d’avance sur la 3e place). Sans son gardien n°1 Meret (blessé), le Napoli devra aussi se priver de son latéral gauche Mario Rui et de l’important meneur de jeu Zielinski. Absent depuis plusieurs rencontres déjà, l’attaquant Osimhen (6 buts en 8 matchs SA) a pu se reposer pendant la trêve mais reste incertain pour cette rencontre. C’est Giacomo Raspadori (3 buts et 2 passes en SA) qui a assuré l’intérim de fort belle manière, aligné avec les ailiers Politano (5 buts et 3 passes en SA) et Kvaratskhelia (3 buts et 3 passes en SA). Entre les absences capitales côté Napoli, et le changement de coach, il sera a priori compliqué d’aller chercher une victoire sur la pelouse de l’Atalanta, qui réalise un début de saison très correct. L’équipe basée à Bergame pourra a priori compter sur ses deux attaquants décisifs Lookman et Scamacca.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

