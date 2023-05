Malgré un doublé d'Osimhen, Naples concède le nul à Bologne

Bologne 2-2 Naples

Buts : Ferguson (63e) et De Silvestri (84e) pour Bologne // Osimhen (14e et 54e) pour Naples

Même pour du beurre, Osimhen ne plaisante pas.

Dans une rencontre qui ne présentait plus aucun intérêt si ce n’est prolonger la fête du titre, le Napoli n’a pris qu’un petit point à Bologne, malgré un doublé de son attaquant vedette Victor Osimhen (2-2). Le Nigérian, toujours dans les bons coups, n’a pas eu à forcer son talent pour ouvrir le score : totalement aux fraises, Łukasz Skorupski a manqué sa relance au pied et offert sur un plateau l’ouverture du score au champion (0-1, 14e). Bologne a bien tenté de répondre mais a fait preuve d’imprécision sur les tentatives de Dominguez (35e) et Arnautovic (41e).

Une inefficacité directement punie au retour des vestiaires : servi par Bartosz Bereszyński, Osimhen a déclenché une imparable frappe croisée du droit et fait le break (0-2, 54e). Mais ce deuxième pion a eu le mérite de lancer la révolte des locaux, qui n’ont pas mis bien longtemps à réagir. Lewis Ferguson a profité d’une erreur de main d’Alex Meret sur une frappe de Nicola Sansone pour pousser le cuir au fond des filets (1-2, 63e). Sansone, encore lui, a ensuite distillé un magnifique ballon sur le crâne de Lorenzo De Silvestri, tout juste entré en jeu, qui a logiquement égalisé pour les siens à quelques minutes du terme (2-2, 84e). Au bout du temps additionnel, Sansone pensait inscrire le but de la victoire avant d’être rattrapé par un hors-jeu (90e+7).

Vivement les vacances à Naples !

Bologne (4-2-3-1) : Skorupski – Posch (De Silvestri, 74e), Bonifazi (Medel, 74e), Lucumi, Cambiaso – Domínguez, Schouten – Aebischer (Sansone, 60e), Ferguson, Barrow (Moro, 61e) – Arnautović (Zirkzee, 60e). Entraîneur : Thiago Motta.

Naples (4-3-3) : Meret – Bereszyński, Rrahmani, Kim (Jesus, 79e), Olivera – Anguissa, Lobotka, Zieliński (Gaetano, 87e) – Zerbin (Zedadka, 79e), Osimhen (Simeone, 66e), Kvaratskhelia (Raspadori, 66e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Naples : La tatouage de Luciano Spalletti pour le titre