Dani Parejo se mêle aux supporters espagnols

Parejo que tout le monde.

En marge de la rencontre opposant l’Allemagne à l’Espagne en quarts de finale de l’Euro 2024, Dani Parejo, milieu de terrain de Villarreal et international avec la Roja, s’est mêlé aux supporters espagnols présents à Stuttgart. « Je suis en vacances, et je voulais permettre à mes enfants de vivre une belle expérience », a narré l’intéressé à Relevo, tout en rouge et en maquillage.

À 35 ans, Parejo termine donc sa carrière à Villarreal, après avoir sillonné l’Espagne (Real Madrid, Getafe, et Valence auparavant, avec un prêt à QPR) et engrangé quatre capes avec l’Espagne (entre 2018 et 2019).

