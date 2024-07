On a sélectionné 3 maillots de foot pour ton équipe amateur sur Casal Sport

Maillots, ballons, buts, mini-buts, filets, gants... Le site de Casal Sports propose toutes sortes d’équipements sportifs destinés aux collectivités, collèges, lycées, écoles, clubs sportifs et entreprises. On s’est baladé sur leur boutique en ligne pour chercher avec quel maillot on pourrait habiller notre équipe (si on en avait une). Voici notre top 3.

1/ Le maillot Entrada 22 blanc adidas

La simplicité est parfois la meilleure conseillère. Plutôt que de partir sur des motifs et des combinaisons de couleurs mal contrôlées, optez pour un basique de chez basique : le maillot blanc, élégant et classe. Celui-ci, vendu 20,50 euros pièce chez Casal Sport, fait parfaitement l’affaire et passera même avec n’importe quel short. Avec un bas blanc, vous aurez même un petit air de Real Madrid. Mais juste un petit air hein, rien de plus. C’est déjà pas mal en soi.

2/ Le maillot MC Stream 22 rose Uhlsport

Quel est le point commun entre la Juventus, Palerme, l’Inter Miami, Arsenal et le FC Barcelone ? Ils ont toujours ou ont eu à un moment dans leur histoire un maillot rose dans leur panoplie. Et qui faisait des ballons de foot mythiques au début des années 2000 ? La marque Uhlsport, exactement. Donc mélangez tout ça, et vous obtenez un maillot assez cool et original que vous ne verrez pas partout : un maillot rose Uhlsport à 19,17 euros pièce.

3/ Le maillot Boca jaune et noir Jako

Alors oui, le maillot de Boca bleu et jaune est peut-être la plus belle chose de l’histoire de l’univers. Mais là, on se permet une petite facétie avec ce maillot Jako : le template du maillot Boca et les couleurs du Borussia Dortmund. Ça aurait peut-être donné envie à Diego Maradona de faire un détour par l’Allemagne en Bundesliga avant de retourner en Argentine dans les années 1990…

