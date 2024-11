Steven Moreira élu meilleur défenseur de MLS, devant Jordi Alba

Vous vouliez jauger le niveau de la MLS ?

Elles sont loin, les années passées à galérer avec Lorient puis Toulouse dans les bas fonds de la Ligue 1. Parti aux États-Unis en 2021 pour y vivre sa meilleure vie, Steven Moreira se régale outre-Atlantique. Ce mercredi, le latéral droit formé à Rennes a même été élu meilleur défenseur de la saison de Major League Soccer (MLS).

Led one of the best defenses in MLS. 🔒@ColumbusCrew's Steven Moreira takes home Defender of the Year honors. pic.twitter.com/enTX5Q3pwf

— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2024