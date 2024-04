Les Tigres de Gignac prennent la porte en Ligue des champions de la CONCACAF

Existe-il un Français sur Terre qui a déjà remporté une séance de tirs au but lors d’une compétition internationale ?

Dans la nuit de ce mercredi, le Tigres UNAL et le Columbus Crew ont dû se départager aux tirs au but après un second match nul en quarts de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF (1-1, 2-2 au score cumulé). Ce sont les Américains qui se sont qualifiés pour le dernier carré, s’imposant 4-3 depuis les onze mètres. André-Pierre Gignac a été l’un des malheureux acteurs de l’élimination des Mexicains, loupant le premier de leurs deux tirs manqués au cours de la séance.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’ancien Marseillais, qui avait ouvert le score dès la troisième minute de jeu après une erreur du gardien du Crew digne de celle d’Hugo Lloris en finale de Coupe du monde 2018 (1-0, 3e). Los Felinos ont ensuite croqué plusieurs occasions majeures et ont vu le club de Columbus égaliser en seconde période (1-1, 59e). Dans l’autre rencontre de la soirée, le Club América a lui aussi rejoint la demi-finale après avoir éparpillé New England Revolution (5-2, 9-2 au score cumulé).

Demain, l’Inter Miami de Lionel Messi tentera d’inverser la tendance face à Monterrey.

