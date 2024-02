Le but de la semaine est un CSC

Les Américains sont les rois du divertissement.

Ce mercredi lors du match opposant le club costaricien du Deportivo Saprissa à l’Union de Philadelphie, en Coupe des champions de la CONCACAF, Jakob Glesnes a inscrit le but de ses rêves, mais dans son propre camp. Le long de la ligne de touche, à près de 40 mètres de ses buts, le défenseur norvégien de 29 ans a envoyé un ballon en cloche vers son gardien, Andre Blake. Mais le portier, sorti à quelques mètres de sa cage et surpris par le rebond – on passera sur ce saut étrange pour tenter de stopper le ballon –, a vu le cuir terminer au fond de ses filets. Philadelphie a tout de même fini par l’emporter 3-2, grâce à un triplé de l’attaquant argentin Julián Carranza.

2022 MLS Defender of the Year 😳😱 pic.twitter.com/29EAQdbJky — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 21, 2024

Dur de savoir qui est le plus mauvais entre le défenseur et le gardien.

