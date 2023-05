La Roma tenue en échec par la Salernitana

AS Roma 2-2 Salernitana

Buts : El Shaarawy (47e) pour les Giallorossi // Candreva (12e) et Dia (54e) pour les Granata

Qualifiés pour la finale de la Ligue Europa, les Romains sont descendus dans leur petit nuage, tenus en échec à la maison 2-2 face à la Salernitana. Un sixième match sans succès pour la Lupa qui a (quasi) grillé son dernier joker pour arracher une place en Ligue des champions, par le biais du championnat.

Cinq jours après avoir validé son ticket pour Budapest, la Roma renfilait le bleu de travail en ce lundi soir. Face à des Granata, quinzièmes avant la rencontre et déjà maintenus avant même de jouer ce match, tonton José en profite pour faire souffler ses titulaires. Les Romains prennent rapidement le contrôle du match mais se font surprendre. Sur une longue ouverture de Coulibaly, Candreva parvient à ouvrir la marque d’une sublime reprise extérieur du pied (0-1, 12e). Les Giallorossi cherchent à réagir, multiplient les offensives mais cette domination est très stérile. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première situation romaine avec cette frappe d’El Shaarawy qui passe tout de même loin du cadre d’Ochoa (32e). Et sur un corner, la Roma pense alors revenir dans la rencontre avec cette tête d’Iibañez mais le but est finalement refusé pour une main de son collègue Wijnaldum (46e).

Voyant que ses hommes sont en panne d’inspiration, Mourinho décide de faire rentrer ses meilleurs soldats à la pause. Coaching payant. Moins de cent-vingt secondes après la reprise, l’entrant en jeu Pellegrini obtient un coup franc. L’international italien s’en charge et pousse dans ses retranchements Ochoa. Le portier mexicain repousse le cuir mais El Shaarawy en renard des surfaces anticipe et relance les siens (1-1, 47e). Pensant alors avoir fait le plus dur, les Romains en oublient de défendre. Et seulement sept petites minutes après avoir égalisé, les Romains se font de nouveau sanctionner leur passivité défensive. Piątek s’amuse de Smalling, le roc anglais parvient à contrer la frappe adverse mais Dia est là en embuscade et se permet de faire une Madjer et inscrire son seizième but de la saison (2-1, 54e). Les Giallorossi continuent à pousser mais, à l’image de ce geste complètement manqué de Belotti (66e), pêchent cruellement dans la zone de vérité. Mais à force de reculer, les hommes de Sousa terminent par craquer. Sur un corner mal renvoyé par la défense salernitaine, Matić ne fait pas dans la dentelle et trouve la faille d’une frappe limpide (2-2, 83e). Regonflée à bloc, la Roma continue à pousser mais en vain. Le score ne bougera plus.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Ibañez (Llorente, 46e), Smalling, Bove – Zalewski, Wijnaldum (Abraham, 67e), Tahirović (Matić, 46e), Camara (Cristante, 76e), El Shaarawy – Belotti, Solbakken (Pellegrini, 46e). Entraîneur : José Mourinho.

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa – Pirola (Troost-Ekong, 78e), Gyömbér (Lovato, 71e), Daniliuc – Bradarić, Bohinen, Coulibaly, Kastanos (Mazzocchi, 59e) – Candreva (Botheim, 78e), Dia – Piątek. Entraîneur : Paulo Sousa.

