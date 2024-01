Pronostic Salernitana Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma enchaîne contre la Salernitana

La Salernitana est en grande difficulté lors de cette saison. En effet, les Granata sont calés à la dernière place depuis quasiment l’entame. Avec un bilan de 2 victoires et 6 nuls, le club de Salerne comptabilise seulement 12 points après 21 journées. Les partenaires de Boulaye Dia accusent 6 points de retard sur le 1er non-relégable. Lors des 3 dernières journées, la Salernitana s’est inclinée sur le même score de 2-1 face à la Juventus, le Napoli et le Genoa. Pour affronter la Louve, Inzaghi ne pourra pas compter sur son buteur Dia blessé, tandis que Coulibaly et Cabral sont à la CAN.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’AS Roma a récemment décidé de mettre fin à sa collaboration avec José Mourinho. Lors de son passage en Italie, le Portugais a permis à la Louve de remporter la Ligue Europa Conférence et de se hisser en finale de la Ligue Europa. L’un des grands objectifs du club romain était de se qualifier pour la Ligue des champions, ce que le Portugais n’est pas parvenu à faire. Actuellement, la Roma occupe la 8e place du classement à 2 unités du top 4. Pour sa première sur le banc, Daniele De Rossi a permis à son équipe de s’imposer face au Hellas Vérone (2-1). Lors de cette rencontre, les Romains ont fait la différence lors des 30 premières minutes avec des réalisations de 2 cadres, le meilleur buteur Lukaku et le capitaine Pellegrini. Pour ce match du lundi, la Roma ne peut pas compter sur Abraham et Smalling, blessés, tandis que Ndicka et Azmoun sont partis rejoindre leur sélection. Revigorée par l’arrivée de De Rossi, la Roma devrait prendre le dessus sur la lanterne rouge, la Salernitana.

► Le pari « Victoire Roma » est coté à 1,63 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 163€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Lukaku buteur » est coté à 2,24 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 224€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Salernitana – Roma :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Salernitana Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Roma tenue en échec par la Salernitana