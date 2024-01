La Roma s’impose sans briller chez la Salernitana

US Salernitana 1-2 AS Roma

Buts : Kastanos (70e) // Dybala (50e S.P.), Pellegrini (66e)

C’est moche, mais ça gagne.

À défaut de séduire dans le jeu, la Roma a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Salerne ce lundi (1-2). Les Romains n’ont cadré que deux tirs, mais les deux ont fini au fond. La main de Giulio Maggiore a offert un penalty à Paulo Dybala, qui a tranquillement pris Guillermo Ochoa à contre-pied (0-1, 51e). La défense locale a ensuite payé au prix fort son inattention sur un centre de Rick Karsdorp, poussé au fond par Lorenzo Pellegrini, oublié au deuxième poteau (0-2, 66e).

La lanterne rouge s’est relancée grâce à une tête de Grigoris Kastanos, à la réception d’une galette de Loum Tchaouna (1-2, 70e). Rui Patricio a préservé l’avantage romain en repoussant la frappe d’Antonio Candreva (76e). Malgré la pression des Grenats, la défense giallorossa a tenu jusqu’au bout. L’arbitre n’a pas non plus bronché, lorsque Chukwubuikem Ikwuemesi a été accroché dans la surface (90e+1). Avec une bonne dose de réussite, la Roma signe la deuxième victoire de l’ère Daniele De Rossi et retrouve progressivement le top 5.

Pour la Salernitana, malheureusement, ça sent le Rossi.

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa – Pierozzi (Zanioli, 79e), Gyömbér (Lovato, 73e), Daniliuc – Sambia (Martegani, 62e), Maggiore, Basić (Kastanos, 62e), Bradarić – Tchaouna, Candreva – Nwankwo (Ikwuemesi, 73e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.

Roma (4-3-3) : Patricio – Kristensen, Llorente, Mancini, Karsdorp – Pellegrini, Cristante, Bove – El Shaarawy (Zalewski, 79e), Lukaku, Dybala (Aouar, 71e). Entraîneur : Daniele De Rossi.

Pronostic Salernitana Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A