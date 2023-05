Boulaye Dia, l’électricien qui fait sauter les plombs

Le 17 août dernier, sous un soleil fracassant, Boulaye Dia débarque à Salerne. Une arrivée assez surprenante puisque même les tifosi n’ont pas eu le temps de se rendre à l’aéroport Costa d’Amalfi pour l’accueillir chaleureusement. Il faut dire que le choix du champion d’Afrique de rallier la Salernitana en a surpris plus d’un. Quatre mois plus tôt, l’ancien homme fort d’EDF ouvrait le score face à Liverpool (2-3) en quart de finale de Ligue des champions. Lui-même ne sait pas vraiment pourquoi il a débarqué en Campanie : « Ici, le projet est différent que celui de Villarreal. Je me suis dit pourquoi pas ». Mais de leur côté, les dirigeants granati sont pleinement conscients de la superbe affaire réalisée avec ce prêt payant d’un million d’euros, avec une clause de rachat fixée à douze patates. Sous les ordres de Davide Nicola puis désormais de Paulo Sousa, l’Oyonnaxien ne cesse d’impressionner, s’imposant comme le véritable capo offensif. « Nous avons dans nos rangs un joueur de classe mondiale, le 1er juillet, il sera entièrement un joueur de la Salernitana », a même promis Morgan De Sanctis, directeur sportif du club, après le match nul entre la Salernitana et la Fiorentina (3-3). Justement, face à la Viola, Dia s’est permis d’inscrire un triplé, portant son compteur à quinze pions depuis le début de saison et devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire du club en Serie A, dépassant un certain Marco Di Vaio. Mais l’ancien intérimaire ne s’extasie pas préfère souligner qu’il « n’a pas mis de crème », en story Instagram.

La clim’ paie toujours

En quelques mois, le Sénégalais est devenu le chouchou du stade Arechi et peut même se vanter d’avoir un chant en son honneur, un Remix de Las Ketchup : « Salerne chante, il porte le numéro 29 derrière son maillot. C’est Boulaye Dia, c’est le bomber des Granata. Et si tu le rencontres, il ne te laissera certainement pas de bons souvenirs. » Dimanche dernier, le Napoli était prêt à arroser son Scudetto devant son public avec la réception de Salernitana, pour le derby de la Campanie. Mais alors que les Partenopei menaient 1-0 et attendaient patiemment le coup de sifflet final, Boulaye Dia est venue installer la climatisation dans le stade Diego-Armando-Maradona (et ses alentours), comme au bon vieux temps.

À moins de dix minutes du terme, l’ancien joueur de Régional 2 s’amuse d’Osimhen d’un crochet petit pont, puis vient ensuite nettoyer la lucarne opposée d’une frappe limpide pied gauche. Un but qui restera gravé dans la tête des tifosi salernitains, et sur la peau de l’un d’eux, qui a tout simplement décidé de se tatouer : Boulaye Dia, 30/04/2023, 29, émoji ballon, 84e. « C’est beaucoup plus simple de prendre des points lorsque l’on a un Boulaye Dia dans notre équipe », se montrait élogieux après la rencontre son entraîneur Paulo Sousa. L’ancien entraîneur de Bordeaux le sait, il a dans ses rangs un phénomène qui pourrait bien s’envoler vers d’autres cieux.

Été mouvementé

À 26 balais, l’ancien rémois réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière en se hissant sur le podium des meilleurs buteurs de la Serie A avec un total de quinze réalisations, son plus haut total dans sa carrière. Comme il parait lointain le temps où le jeune Boulaye voyait son test à Saint-Étienne échouer à cause du moteur défectueux de la Renault 21 familiale. Forcément, les prestations du Sneakers Addict ne laisse personne insensible, à commencer par le voisin napolitain. En effet, le Napoli prépare déjà la saison prochaine et en cas de départ de sa star nigériane, le profil du numéro 29 salernitain intéresse. « La condition pour qu’il prolonge son aventure ici est le maintien du club. Nous discuterons seulement à ce moment-là. Il plaît beaucoup, en Angleterre et en France, mais aussi en Italie, notamment à Giuntoli (le DS de Naples, ndlr) », précisait son agent Frederic Guerra à Radio Kiss. Avec huit longueurs d’avance sur la zone rouge à cinq journées de la fin, la Salernitana dispose d’un matelas plus que confortable. Reste à savoir si les dirigeants de Salerne auront les arguments nécessaires à un éventuel rachat.

Si le champion d’Afrique est venu se refaire une santé sur les bords de la côte amalfitaine, il ne compte pas s’éterniser. Déjà, le voir évoluer sous la tunique violette relève d’une anomalie, pour un joueur ayant goûté à la Ligue des champions avec Villarreal et à la Coupe du monde avec le Sénégal. Mais dans le Castellón, il n’a jamais vraiment eu sa chance, comme il l’expliquait lui-même dans l’émission Football Show avant le départ au Qatar : « À Villarreal, on ne me garantissait pas le temps de jeu que je souhaitais. Et avec le Mondial qui arrive, j’ai besoin de jouer et montrer mes qualités. » En ralliant la Salernitana, Boulaye Dia a fait le choix de la sagesse et peut désormais prétendre à rêver plus grand, comme il le confiait trois ans auparavant : « Vu le parcours que j’ai, je ne peux pas me fixer de limites. Les objectifs que j’avais, je les ai atteints en avance, puis dépassés. »

