Le Feyenoord Rotterdam sacré champion des Pays-Bas

Pas question de reporter la fête.

Après s’y être préparé toute la semaine, le Feyenoord Rotterdam a validé son titre de champion des Pays-Bas ce dimanche devant son public dans une magnifique ambiance. Face à Go Ahead Eagles, l’équipe dirigée par Arne Slot a totalement maîtrisé les événements en prenant deux buts d’avance en tout juste dix-huit minutes grâce à Idrissi et Giménez. Un petit troisième d’Igor Paixão après le repos est venu parachever la fête pour une victoire nette et sans bavure (3-0). Large leader d’Eredivisie, le Feyenoord ne peut désormais plus être rejoint par le PSV Eindhoven.

Ce sacre met fin à trois saisons de domination de l’Ajax, triple tenante du titre. Il s’agit du seizième titre de l’histoire du Feyenoord, qui n’a été battu qu’une seule fois depuis l’entame de la saison et n’a pas vraiment laissé de place à ses concurrents. De quoi retrouver son trône cinq ans après. Finaliste de Ligue Europa Conference la saison dernière, éliminée en quarts de finale de Ligue Europa ces dernières semaines par la Roma, la « fierté du sud » retrouvera donc la Ligue des champions la saison prochaine.

Pour y retrouver la Roma ?

